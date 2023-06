Flavio Briatore non vedrà mai i 19 milioni di euro che chiedeva per il suo yacht. La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Genova che gli aveva negato il “rimborso” per la vendita del Force Blue, il natante di lusso sequestrato nel maggio 2010 al largo della Spezia per una presunta evasione fiscale da 3,6 miliardi sull’Iva all’importazione. Da quell’accusa Briatore e gli altri imputati sono stati poi assolti in via definitiva nel gennaio 2022, dopo l’annullamento della condanna in Cassazione. Un anno prima, però, la maxi-barca (62 metri per 1.325 tonnellate di stazza lorda, la 78esima più grande al mondo) era stata messa all’asta dalla Corte d’Appello a procedimento ancora in corso per i costi di gestione troppo alti, e aggiudicata per 7,5 milioni di euro all’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone, peraltro amico di lunga data di Briatore. Così, dopo l’assoluzione, al patron del Billionaire era rientrato in tasca soltanto quell’importo (e nemmeno tutto), una somma molto lontana dai 19 milioni che i suoi legali identificano come il giusto valore dello yacht (il prezzo di mercato stimato dai broker della nautica, invece, era di 15 milioni circa).

Per avere indietro la differenza di prezzo, oltre dieci milioni, Briatore si era rivolto alla stessa Corte genovese, che però gli aveva dato torto. E ora dai giudici di legittimità arriva la conferma di quella decisione: “La restituzione del bene, ormai venduto, già oggetto di sequestro preventivo (e mai confiscato) è stata realizzata mediante restituzione del ricavato della vendita“, si legge nella sentenza. La restituzione per equivalente chiesta dalla difesa del manager, invece, “postula, in primo luogo, che sia intervenuta la confisca del bene, poi destinato a finalità pubbliche o venduto, e che, in via conseguenziale, che l’avente diritto alla restituzione di un bene confiscato e di cui sia stata revocata la confisca, non abbia ottenuto alcunché perchè il bene ha avuto altra destinazione, non più revocabile, ovvero è stato venduto”. È evidente – concludono – “che tale disposizione non possa trovare applicazione nel caso in esame, nel quale è mancato un provvedimento di confisca”.