È passato ormai quasi un anno da quando il Napoli annunciò l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ci mise poco tempo a stupire prima la Serie A e poi tutto il mondo del calcio: tre gol e un assist nelle prime due giornate di campionato, talento imprevedibile messo a disposizione del meccanismo perfetto di Luciano Spalletti che poi ha portato allo scudetto. Dribbling, passaggi e reti spettacolari alla fine sono valse a Kvaratskhelia il titolo di Mvp della stagione di Serie A. Ma il 22enne georgiano nell’ultima partita con la sua Nazionale contro Cipro si è superato, mostrando un numero inedito.

La magia si compie a centrocampo: Kvaratskhelia controlla la palla con il destro, è pressato e per liberarsi di un avversario tiene la sfera incollata al piede, spostandola indietro e poi avanti. Un elastico in pratica, ma portato a termine tenendo il pallone sempre aderente al collo del piede. Con una sola giocata, Kvaratskhelia salta due giocatori di Cipro. Come termina l’azione poca conta, perché il dribbling dopo qualche giorno (il match con Cipro è del 17 giugno) comincia a circolare sui social, fino a diventare virale: condiviso dagli account sportivi di tutto il mondo. Kvaratskhelia, finiti gli impegni con la Nazionale (non giocherà l’Europeo Under 21), si sta intanto godendo le vacanze in attesa di tornare a deliziare Napoli con la sua classe.