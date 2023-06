“Campo progressista aperto a Calenda? Se con lui si può fare un ragionamento diverso, dipende solo da Calenda. E non intendo la sua opinione quotidiana, che è mutevole, ma l’ atteggiamento e la prospettiva politica che lui dipanerà e metterà in pratica da qui in avanti”. Sono le parole del leader del M5s, Giuseppe Conte, che, intervenendo a L’aria che tira (La7), precisa: “Parlo di ‘campo progressista’ e non di centrosinistra, che è una formula equivoca del passato. Ricordo che in Molise Italia Viva, con tutto il suo stato maggiore che si è pure candidato per le regionali, sostiene il centrodestra, o meglio la destra. Questo per dimostrare che, come spesso accade anche in Parlamento, Italia Viva appoggia quelli del centrodestra e addirittura si candida con loro”.

“Per quanto riguarda Renzi – aggiunge Conte – c’è un dato politico. Lui odia il Pd e odia forse di più il M5s, lo ha sempre dichiarato. Renzi ha l’obiettivo di distruggere il M5s. Non è concepibile che in politica ci sia una forza che, anziché affermare il proprio progetto politico, abbia l’obiettivo di distruggere un’altra forza politica. Secondo me, questa non è politica. Se poi si aggiunge che mostra ammirazione per i reali sauditi, uno si chiede: ma che politica è mai questa?”