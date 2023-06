Una storia incredibile, degna forse solo della mente di uno sceneggiatore: ai comandi del Titan, il sommergibile disperso negli abissi al largo delle coste americane, c’è Stockton Rush, il Ceo e pilota della società OceanGate. Ma il dettaglio sconosciuto – e che è appena emerso – è che la moglie di Rush, Wendy, è la pronipote di Isidor e Ida Straus, due passeggeri di prima classe che nel 1912 erano a bordo del Titanic, quando la nave “inaffondabile” invece colò a picco subito dopo uno schianto contro un iceberg.

A raccontare la vicenda suggestiva (e che alimenta le dicerie sulla “maledizione” del Titanic) è stato il New York Times. A quanto pare gli Straus erano tra i passeggeri più ricchi a bordo del transatlantico britannico: Isidor e suo fratello Nathan erano infatti i proprietari del grande magazzino Macy’s. Alcuni fortunati superstiti del naufragio hanno raccontato di aver visto Isidor Rush rifiutare una scialuppa di salvataggio, che gli sarebbe stata offerta in quanto facoltoso uomo di affari. Il magnate si era invece assicurato che a salvarsi fossero tutte le donne e i bambini e la stessa cosa aveva fatto sua moglie, che aveva scelto di restare a bordo della nave accanto al marito.

Alcuni sopravvissuti hanno anche riferito di aver visto la coppia abbracciata, a darsi forza proprio mentre la nave affondava negli abissi dell’oceano Atlantico: un particolare commovente che è stato ripreso anche da James Cameron in una scena del suo colossal del 1997, in cui si vede una dolcissima coppia di anziani morire aggrappati mentre il Titanic sta per scomparire negli abissi. La pronipote della coppia Wendy Rush, nata Hollings Weil, ha sposato il miliardario Stockton Rush nel 1986 ed è attualmente la direttrice delle comunicazioni di OceanGate: ha partecipato a tre spedizioni per visitare il relitto del Titanic. Wendy Rush discende da una delle figlie degli Strauss, Minnie, che sarebbe la sua bisnonna.