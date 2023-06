“È una strage silenziosa. Milano è una città che non considera che i ciclisti esistono. Rischiamo la vita tutti i i giorni”. È questo il grido di un centinaio di persone che questa sera si sono radunate spontaneamente in piazza Durante dove questa mattina una donna è stata investita da una betoniera. Sull’asfalto si vedono ancora i segni dei rilievi dei vigili e c’è chi ha messo dei fiori su un palo. Oltre al cordoglio c’è anche la rabbia per l’ennesima morte di una ciclista. E così i cittadini che si spostano in bici bloccano il traffico per qualche minuto. Al sindaco e al comune chiedono provvedimenti urgenti perché “l’alta densità di mezzi pesanti in città non ha futuro e Milano sarà una città sempre più cantierizzata” come spiega Federico Del Prete, responsabile mobilità e spazio pubblico di Legambiente Lombardia. Servono “limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti” e “l’allargamento delle zone 30”.