La carriera, i consigli di Corrado, l’incontro indimenticabile e l’amicizia con Fabrizio Frizzi (“una persona straordinaria”) e ancora il borsino sentimentale (è di nuovo single dopo il secondo divorzio) e il sogno di partecipare a Ballando con le Stelle. È una cavalcata tra passato e presente l’intervista concessa da Stefania Orlando al Corriere della Sera, con la conduttrice che racconta il suo passato da agente immobiliare, gli esordi come modella, poi lo sbarco in tv e l’approdo alla co-conduzione de I Fatti Vostri, dove fu protagonista di un’epica gaffe con un telespettatore non vedente.

L’EPICA GAFFE DI STEFANIA ORLANDO A I FATTI VOSTRI

Nel diario televisivo di Stefania Orlando resta impresso un episodio tragicomico, avvenuto in diretta tv. “La prima figuraccia che mi viene in mente? È quella durante il gioco del camioncino a I fatti vostri”, ammette la conduttrice. Il meccanismo prevedeva che un telespettatore al telefono scegliesse una busta al cui interno era contenuto un misterioso premio in denaro. “Disse di essere un non vedente, ma io non sentii. E gli offrii un televisore in cambio dei soldi. ‘Non lo voglio, non mi interessa’. E io imperterrita: ‘Ma come? Una bella tv a colori!’. ‘Come le ho detto, sono cieco’. Oddio che mortificazione. L’unica mia scusante è che a volte l’audio è migliore da casa che in studio”.

LA NUOVA VITA DA SINGLE DOPO LA SEPARAZIONE

Che momento sta vivendo Stefania Orlando? Da un punto di vista professionale di rinascita dopo il Grande Fratello Vip (rivela di essere rimasta amica solo con Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi), visto che dal 14 giugno scorso conduce su Real Time il nuovo programma Sort your life – Ogni cosa al suo posto. Da quello sentimentale anche: nel 2022 fa è infatti finito il suo matrimonio con il musicista Simone Gianlorenzi. “La mia nuova vita da single mi piace”, ammette. “Del resto non ho mai avuto paura della solitudine, anzi, anche in coppia ho bisogno di prendermi i miei spazi e i miei tempi. La verità è che se da piccole non ci intortassero con la favola del fantomatico principe azzurro che corre a salvarci sul cavallo bianco, noi donne scopriremmo subito che possiamo salvarci da sole e che siamo complete anche così”. Quanto all’ex marito, Andrea Roncato, che in passato ha “sparato bordate” contro di lei, sotterra l’ascia di guerra e sceglie di non polemizzare: “Sono cose anacronistiche che non interessano più a nessuno”. Ora guarda al futuro, anche in tv, lanciando un appello a Milly Carlucci: “Ti prego, prendimi a Ballando con le Stelle, magari finalmente imparo qualcosa, mi sciolgo. E voi intanto vi fate un sacco di risate”.