Fedez si è tatuato il volto della piccola Vittoria, la secondogenita, sulla gamba. Un tatuaggio molto criticato perché, secondo molti utenti social, non è somigliante alla bimba e non le rende affatto “giustizia”. C’è chi l’ha addirittura definito “orrendo”. Alla fine il tatuatore Gabriele Anakin, “tirato in mezzo” molte volte come artefice del “disastro”, ha detto la sua su TikTok: “Ciao a tutti sono Gabriele Anakin, colui che ha osato tatuare Vittoria brutta a Fedez. La foto di quel tatuaggio è terribile, è vero fa schifo. Vi posso assicurare, però, che non era così brutto. Io fino ad oggi nella mia vita non ho mai avuto rimpianti. Ora, oggi il rimpianto più grande della mia vita è aver ‘airdroppato’ la foto di quel tatuaggio a Federico”. E ancora: “La foto è stata fatta subito dopo aver fatto il tatuaggio e appena fatto, il tatuaggio è arrossato, gonfio, puzza”. Conclude affermando: “Il tatuaggio è bello e ringrazio Federico che ha capito la situazione e, senza che gli dicessi niente, ha messo le storie del tatuaggio”.