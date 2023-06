“Per battere queste destre va costruita, definita e comunicata una visione alternativa giorno per giorno. Non è che se io ed Elly Schlein ci chiudiamo in una stanza, battiamo la Meloni. La manifestazione del M5s di sabato è stato un primo passaggio importante di un percorso col Pd, perché ha dato un messaggio politico forte con cui abbiamo definito qual è la visione del paese e dove vogliamo puntare i riflettori”. Così, a Otto e mezzo (La7), il leader del M5s Giuseppe Conte risponde alla conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, che lo incalza sui motivi per cui l’alleanza tra 5 Stelle e Pd è ancora in alto mare.

“Schlein ha teso la mando al M5s? – continua – Io tendo la mano a Schlein al punto che sapevo che sarebbe venuta a salutarci all’inizio della manifestazione. Ma è stata attaccata perché evidentemente all’interno del Pd c’è una forte componente che ha ancora atteggiamenti non dialoganti con noi. Devono chiarirsi al loro interno. Alleanza col Pd ora? Ma se già Elly Schlein ha subito attacchi all’interno del Pd per essere venuta a salutarci all’inizio della nostra manifestazione, figuratevi cosa succederebbe se ci fosse un accordo organico ora. Si scatenerebbe l’inferno“.

“Ma parteciperà alle manifestazioni prossime del Pd, ad esempio sull’autonomia differenziata?”, chiede Gruber.

“Sì, noi ci siamo – risponde Conte – Se il Pd mi invita e fa delle battaglie che noi condividiamo, certo che partecipo alla manifestazione a nome del M5s. Spero però di non provocare le reazioni che sono esplose sabato e quindi di non mettere in difficoltà Elly Schlein all’interno del suo partito. Siamo in questa situazione. Io sarò in Molise e non terrò un comizio con Schlein, anche se c’è piena convergenza nel sostenere questo progetto politico. Non credo che se parlassimo insieme sul palco, saremmo risolutivi per le sorti della politica, anche molisana”.