Piccolo fuoriprogramma durante il consiglio comunale di Oria, nel Brindisino, il primo dopo le amministrative. All’inizio della seduta, al posto dell’Inno di Mameli è stato diffuso in sala per alcuni secondi un brano caraibico. Un errore che ha reso la scena esilarante. Il video risale al 1 giugno ma sta circolando sui social network in questi giorni