Solo pochi giorni fa erano stati bollati come “fo**uti truffatori” da Bill Simmons, uno dei dirigenti di Spotify. E adesso emergono nuove sconcertanti accuse. Di chi stiamo parlando? Ovviamente del principe Harry e Meghan Markle, saliti nuovamente alla ribalta per aver interrotto il loro podcast dopo sole 13 puntate. Nel mirino ora è finita in particolare proprio la duchessa di Sussex. Di cosa è accusata? Secondo quanto scrive il New York Post, in alcune delle interviste registrate per il suo podcast a parlare non erano i vip indicati bensì membri del suo staff, con le domande con la sua voce registrate solo successivamente. Insomma, tutto falso. Insinuazioni pesanti, che al momento sono, appunto, solo rumors. Certo è, però, che se le accuse fossero confermate si tratterebbe di una truffa bella e buona.

Intanto, stando al Mail on Sunday, l’agente Ari Emanuel, capo dell’agenzia di talenti William Morris Endeavor (WME), ha già iniziato la missione di reinventare Meghan. Infatti, se le voci che stanno girando a Los Angeles sono vere, la duchessa a breve dovrebbe firmare un importante accordo con la casa di moda francese Dior per diventare un volto dell’azienda, insieme a star globali come Rihanna e Jennifer Lawrence. “Meghan è tutto ciò di cui tutti parlano”, ha detto un importante socialite di Beverly Hills nella serata del 17 giugno.

E ancora: “Ci sono state voci per settimane che sta per firmare un accordo con Dior. Se ce la farà, nessuno ricorderà che il suo stupido podcast è stato cancellato dopo una stagione”. Eppure, l’esperto di crisi di reputazione Eric Schiffer ha affermato che il Team Meghan userà il dramma a proprio vantaggio: “Questi ragazzi erano già sul piede di guerra perché sapevano che l’annuncio di Spotify stava arrivando”, ha detto. Poi, aggiunge che secondo lui Ari avrà un piano di battaglia strategico e tattico in atto per collegarla a partner sofisticati, appunto come Dior. Al momento, quindi, non c’è nulla di certo, e per vedere che direzione prenderà il lavoro dell’ex attrice americana bisognerà aspettare notizie ufficiali.