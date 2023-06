Tutti in piedi per Silvio Berlusconi, ma i consiglieri del Movimento 5 stelle disertano l’Aula. Il Consiglio regionale della Lombardia ha voluto commemorare l’ex presidente del Consiglio, morto lo scorso 12 giugno, nella seduta di oggi. Il presidente Federico Romani ha iniziato il proprio discorso con la celebre frase della discesa in campo del ’94 (“l’Italia è il Paese che amo”) e a quel punto, come si vede nel video, i tre consiglieri del M5s (Nicola Di Marco, Paola Pollini e Paola Pizzighini) hanno abbandonato l’Aula. Dopo Romani, che ha definito Berlusconi “carismatico, pieno di energia e di talenti, è stato il grande mattatore della società e della politica italiana”, ha preso la parola il capogruppo di Forza Italia, Fabrizio Figini, poi Attilio Fontana, secondo cui Berlusconi era “un grande lombardo, interprete dei valori della nostra gente, capace di incarnare la perfetta sintesi fra volontà e spirito pragmatico”. In piedi, a commemorare Berlusconi, anche i consiglieri d’opposizione. Unico assente tra il Pd è stato Paolo Romano, che già nei giorni scorsi aveva espresso contrarietà al lutto nazionale.

“Non avevamo alcuna intenzione di essere spettatori dell’ennesimo tentativo di strumentalizzazione – ha dichiarato Di Marco del M5s – Ieri hanno abusato del loro potere politico con l’intitolazione del Belvedere di Palazzo Lombardia, che di fatto piega i luoghi delle istituzioni a un inaccettabile tentativo di riscrivere la storia politica di questo Paese. Oggi continuano ad abusare sia del tempo dei cittadini, che da questa Giunta si aspettano leggi e provvedimenti, non commemorazioni, sia della figura stessa di Berlusconi. La scorsa settimana la comunità del M5s ha immediatamente manifestato il proprio cordoglio, questo affanno nel dover dedicargli qualcosa pare il tentativo di imbiancare le crepe, che anche ieri sono emerse in maniera palese all’interno di questa maggioranza”. Oggi, tra le altre cose, i tre consiglieri del gruppo Lombardia Ideale (Letizia Moratti) presentano un ordine del giorno per intitolare a Silvio Berlusconi l’aeroporto di Malpensa.