Da bambina era stata presa di mira dai bulli, ma adesso che è cresciuta e di anni ne ha 28, in un filmato sul suo profilo TikTok, ha voluto dimostrare a tutti quelli che la deridevano quanto è cambiata. Protagonista della vicenda è Kat, una ragazza inglese. La tiktoker, per cui i tempi degli insulti sono ormai lontani (e che adesso dichiara di stare bene con se stessa e di piacersi), ha deciso così di chiamare tutti i quei ragazzi che prima si facevano beffe di lei: la ragazza ha quindi postato un video sul suo profilo in cui fa vedere a tutti il suo notevole cambiamento fisico.

Una “trasformazione” insomma da brutto anatroccolo a cigno, ma dettata semplicemente dalla crescita e dal fatto che Kat sia diventata ormai una donna: “Sicuramente i bulli non avrebbero mai immaginato che una volta cresciuta sarei diventata più sexy di loro e, oltre ad averli chiamati, sto postando questo video così che non possano perderselo”. E ha aggiunto: “Forse sarei potuta essere più gentile se loro lo fossero stati con me un po’ di tempo fa”. Gli utenti di TikTok hanno particolarmente apprezzato il filmato e la dichiarazione di Kat, che con il suo esempio ha lanciato un messaggio a tutti i ragazzi che, nell’adolescenza, si trovano a subire episodi di bullismo o anche solo commenti spiacevoli che fanno leva sulle loro insicurezze.