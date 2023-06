L‘annuncio dei The Borderline sulla chiusura del loro canale Youtube era stato seguito, nelle scorse ore, dalle polemiche per il fatto che tutti i loro video fossero ancora online, con migliaia (ma anche milioni) di visualizzazioni. Come prevedibile, però, si trattava del tempo tecnico necessario alla piattaforma per provvedere alla chiusura: la conferma è arrivata dalla stessa Youtube in una nota. “Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo rimosso gli annunci dal canale The Borderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di YouTube“, si legge nel comunicato.

La piattaforma ha ufficializzato così quindi la chiusura del canale dei creator responsabili della tragedia di Casal Palocco e la conseguente rimozione di tutti gli annunci pubblicitari: “Ogni creator di YouTube dovrebbe rimanere responsabile sia all’interno che all’esterno della piattaforma. Di conseguenza questo canale non può più guadagnare dalla pubblicità”, ha spiegato un portavoce annunciando lo stop ai guadagni che derivano dalle inserzioni pubblicitarie del canale.

Fino al 19 giugno l’account Youtube dei TheBorderline era infatti ancora completamente intatto, con tutti i filmati fatti fino a quel momento caricati sulla piattaforma e del tutto accessibili: tant’è che molti utenti, nonostante l’annuncio della chiusura dell’ attività da parte degli stessi ragazzi, avevano avanzato dei dubbi sul fatto che il canale potesse ancora guadagnare dalla pubblicità. Ma a fugare le perplessità è arrivata la conferma definitiva.