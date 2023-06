Giulia Giannandrea è stata citata tra gli youtuber presenti nella Lamborghini coinvolta nell’incidente di Casal Palocco. “Tuttavia, detta notizia non corrisponde al vero – scrive l’avvocato Paola Palomba – in quanto la Sig.na Giulia Giannandrea è assolutamente estranea ai fatti narrati in quanto non era nell’autovettura né, per quanto possa rilevare, si diletta nell’attività di youtuber”.

“Vi rappresento innanzitutto la gravità oggettiva del fatto che il Vostro giornale abbia coinvolto la mia giovane Cliente in questa dolorosa vicenda, senza aver adeguatamente ponderato la veridicità dell’informazione che veniva data. Peraltro, vi è che detta notizia sta avendo grande risonanza sui canali social che riportano pesanti stigmatizzazioni nei confronti dei ragazzi coinvolti che, in piccolo quartiere come Casal Palocco, sono conosciuti. Pertanto, con la presente Vi invito a provvedere, senza dilazione e con la stessa diffusione, all’immediata smentita dell’informazione che avete dato nel suddetto articolo ed eventualmente in ulteriori, rettificando che non vi è stato alcun coinvolgimento della mia Cliente nel suddetto sinistro”.