Un sottomarino usato per portare gruppi di turisti a vedere il relitto del Titanic è scomparso nell’oceano Atlantico, al largo del continente americano. La Guardia costiera di Boston ha confermato alla Bbc che sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso. Gli investigatori – citati da diversi media americani, dal Guardian e da altre testate britanniche – stimano che a bordo ci fossero “fino a 5 persone”.

Tra loro anche Hamish Harding, il miliardario britannico che lo scorso anno andò nello spazio, prendendo parte al quinto volo commerciale di Blue Origin, la società spaziale di Jeff Bezos. Nel fine settimana, sui social media, Harding aveva scritto di essere “orgoglioso di annunciare finalmente” che avrebbe preso parte alla missione aggiungendo che a causa del “peggior inverno degli ultimi 40 anni a Terranova, questa missione sarà probabilmente la prima e unica missione con equipaggio sul Titanic nel 2023″. Poi domenica era tornato a postare: “Si è appena aperta una finestra meteorologica e domani tenteremo un’immersione”. A bordo del sottomarino vi sarebbe – scrive il Guardian – anche il francese Paul Henri Nargeolet, ex comandante di nave, sub di profondità e pilota di sommergibili. Direttore del gruppo di ricerca subacquea per E/M Group e RMS Titanic, Nargeolet è considerato la principale autorità sul sito del relitto ed è possibile fosse il responsabile del sottomarino disperso.

Il piccolo sommergibile fa parte di una flottiglia di mezzi subacquei utilizzati da società private per portare gruppetti di turisti nelle profondità dell’oceano a visitare a pagamento i fondali su cui sono adagiati i resti del transatlantico. Il tour è gestito da OceanGate Expeditions. La società, in una nota, ha comunicato che stanno esplorando tutte le possibilità per riportare l’equipaggio in sicurezza. “La nostra intera attenzione è rivolta ai membri dell’equipaggio del sommergibile e alle loro famiglie – si legge in una nota – Siamo profondamente grati per l’ampia assistenza che abbiamo ricevuto da diverse agenzie governative e compagnie di acque profonde nei nostri sforzi per ristabilire il contatto con il sommergibile”.

OceanGate Expeditions offre immersioni della durata di 8 giorni al costo di 250.000 dollari a persona. Il famoso relitto si trova a 3.800 metri sul fondo dell’Atlantico a circa 600 chilometri al largo della costa di Terranova, in Canada. La nave passeggeri colpì un iceberg durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York nel 1912. Dei 2.200 passeggeri e dell’equipaggio a bordo, morirono in più di 1.500. Dal 1985, anno in cui è stato scoperto il relitto, sono frequenti le visite sul fondale. Senza contare l’impulso dato alle visite dal film diretto da James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet per cui quest’anno sono stati celebrati i 25 anni dall’uscita in sala.