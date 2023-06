“Ilary, basta andare a rubare nei negozi”, tuona scherzoso Nicola Savino rivolto a Ilary Blasi. Ma cosa è successo? La conduttrice si è presentata a cena con l’amico e collega con l’antitaccheggio ancora attaccato alla sua nuova camicetta bianca. L’aneddoto, pubblicato dalla stessa Blasi nelle sue stories, ha divertito molto i fan. Dal video, infatti, si vede la conduttrice paragonata dai presenti divertiti all’attrice Winona Rider (molti anni fa sorpresa a rubare in un negozio, ndr).

A quel punto, accortasi della pacca dimenticata sulla sua camicetta, dopo una fragorosa risata si è rivolta, imbarazzata, a Nicola: “Adesso cosa facciamo?“. Lui, però, invece di aiutarla ha continuato a prenderla in giro: “Ilary, basta andare a rubare nei negozi come quell’attrice Winona Ryder. Quando usciamo io non ti conosco”, le ha detto in tono ironico. Com’è finita la storia? La Blasi – come testimonia nelle stories – si è recata nuovamente al negozio per farsi staccare l’antitaccheggio dimenticato.