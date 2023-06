“Vorremmo fare arrivare a quelle famiglie che si sono formate grazie alla gestazione per altri un messaggio chiaro: c’è una parte di quest’Aula che vi considera genitori, non criminali“. Lo ha affermato il deputato di Più Europa, Riccardo Magi, esibendo nell’Aula della Camera un cartello con su scritto “Genitori! Non criminali”, nell’ambito della discussione generale sulla proposta di legge in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano.