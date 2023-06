Antonino Spinalbese pubblica su Instagram la prima foto con Carolina Stramare, ma dopo pochi muniti la cancella. L’ex compagno di Belén Rodriguez e l’ex Miss Italia si frequentano ormai da mesi. A scoprirli per primo era stato il sito Whoopsee, che li aveva sorpresi insieme a poche ore dall’uscita di lui dalla casa del Grande Fratello Vip. Da allora, i due hanno continuato a frequentarsi senza, però, mai comparire sui social. Almeno fino a poche ore fa, quando lui ha condiviso uno scatto che li ritraeva insieme, salvo poi ripensarci e far sparire il tutto.

Il motivo? Potrebbe essersi trattato di un semplice errore di pubblicazione, tuttavia, c’è chi vocifera che la colpa sia degli insulti ricevuti dai Gintonic (fandom che per tutta la durata del reality ha sostenuto la relazione – mai decollata – di Spinalbese con Ginevra Lamborghini). Chi è Carolina? Orginaria di Genova, 24 anni, è stata vincitrice dell’80esima edizione di Miss Italia. Modella e influencer ha partecipato al reality Pechino Express formando con Barbara Prezia il duo delle Mediterranee. Prima dell’ex gieffino è stata fidanzata a lungo con Alessio Falsone, imprenditore ed ex calciatore nel Milazzo (serie C). Il suo nome, in questi anni, è stato spesso associato a grandi personaggi pubblici come Eros Ramazzotti, Christian Maldini, Matteo Bocelli per flirt che, però, non sono mai stati confermati dalla giovane.