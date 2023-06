Nessun finale di carriera ricoperto d’oro: anche a 37 anni – che diventeranno 38 a settembre – meglio rimanere a giocare partite vere nel club più forte al mondo. È la scelta, ormai in controtendenza, del centrocampista croato Luka Modric, che ha rifiutato un’offerta indecente da 200 milioni di euro all’anno arrivata dall’Arabia Saudita. A svelarlo è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, che riporta come il Pallone d’Oro 2018 abbia deciso di rimanere al Real Madrid, trovando l’accordo per rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Certo, Modric con i Blancos aveva un contratto da circa 10 milioni netti a stagione e continuerà a guadagnare una cifra simile. Ma l’offerta arrivata dalla Saudi League era venti volte maggiore: la squadra interessata, l’Al-Hilal, aveva inoltre messo sul piatto la proposta di un triennale. Significa che il croato ha rifiutato la bellezza di 600 milioni di euro. Un suo ormai ex compagno di squadra come Karim Benzema, seppur più giovane, ha ceduto alla maxi-offerta dell’Al Ittihad. E in Arabia Saudita gioca già anche Cristiano Rolando, con la maglia dell’Al-Nassr: il portoghese guadagna proprio 200 milioni di euro a stagione.