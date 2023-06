Questa volta lo show lo ha fatto Christian Vieri: il padrone di casa della Bobo Tv in una delle ultime puntate ha dato in escandescenza quando l’amico Antonio Cassano ha accennato l’ennesima critica nei confronti di Erling Haaland. L’attaccante norvegese non è mai stato un pupillo del barese, che ha approfittato della sua prova negativa nella finale di Champions League – comunque vinta dal City contro l’Inter – per tornare all’attacco. Vieri però è subito intervenuto per zittire Cassano: “Non sono d’accordo con te, perché tu non capisci il centravanti. Perché in pullman, fenomeno del calcio, ho detto che stasera Haaland non la tocca mai, Bernardo non la ciapa mai e Grealish non la ciapa mai”, ha replicato l’ex centravanti.

Per quanto tra i due il clima sia sempre sereno e scherzoso, Vieri si è letteralmente infervorato. E ha proseguito: “Siccome le partite le vedo, vedo come si devono muovere i centravanti. Lui non la prende mai perché giocando a tre dietro l’Inter e tu sei l’unico… cerca di capire te fenomeno perché poi mi fai inca***re”. Cassano ha provato a smorzare i toni accusando Haaland di avere le ciabatte al posto dei piedi. A quel punto Vieri è impazzito: “Dici ca**ate, Bernardo aveva Dimarco e il ‘fenomeno’ Bernardo che è un gran giocatore non l’ha presa mai, Grealish quest’anno devastante non l’ha presa mai e Haaland in mezzo a tre”. “Io lo vedo ma tu non lo vedi…. la palla a lui di prima la dà solo un giocatore, ed è De Bruyne. Gli altri la portano e girano e rigirano. Io se gioco con questi qua i microfoni glieli tiro in testa a tutti”, si è sfogato Vieri. E Cassano non ha più replicato.