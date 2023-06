Un’altra caduta paurosa, un’altra volta protagonista Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda nelle seconde libere della MotoGp al Gran Premio di Germania, sul circuito del Sachsenring, ha travolto la Ducati di Johann Zarco in fondo alla staccata di curva 1. Marquez ha perso il controllo della moto che si è trasformata in un proiettile che ha centrato in pieno il francese, il quale stava procedendo lentamente fuori traiettoria. La Ducati è andata in mille pezzi, ma fortunatamente non c’è stata nessuna conseguenza per i due piloti, rientrati ai box sulle loro gambe.

Per Marquez è l’ennesima caduta, praticamente un must nella sua stagione: lo spagnolo ha cominciato con il terribile incidente nella gara d’esordio in Portogallo, quando ha colpito prima Jorge Martin e poi travolto in pieno un incolpevole Miguel Oliveira. Per le conseguenze di quello schianto, il pilota Honda ha saltato tre Gran Premi. E’ rientrato ed è finito sempre per terra, se si escludono le Sprint Race. Scivolata nel finale del Gran Premio di Francia, un’altra volta nella ghiaia domenica scorsa al Mugello.