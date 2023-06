L’inflazione più alta del previsto in Svezia a maggio è colpa di Beyoncé. E’ la convinzione degli economisti di Danske Bank. La star ha infatti aperto il suo tour mondiale Renaissance a Stoccolma causando un aumento dei prezzi di alberghi e ristoranti, presi d’assalto dai fan. Per questo motivo, sostengono gli analisti, la cantante di ‘Halo’ è ‘responsabile’, secondo alcune stime, di un aumento dei prezzi di 0,2 punti percentuali. Anche se la corsa dei prezzi è attesa rallentare in giugno passato l’effetto Beyoncé, il timore è che il concerto di Bruce Springsteen alla fine del mese a Goteborg possa avere un impatto simile.