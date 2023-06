L’ex gieffina Guendalina Tavassi ne ha “combinata” un’altra e ad andarci di mezzo è sempre lui, il compagno Federico Perna. E, come testimoniano le stories di lei, in queste ultime ore il ristoratore romano è addirittura finito in ospedale. La causa? É tutta colpa di un pacco. L’opinionista aveva chiesto al compagno di portare in casa il pacco incriminante quando, mentre saliva le sei rampe di scale, è scivolato ed è caduto rovinosamente. Poi la corsa al pronto soccorso. Ma proprio qui Guendalina, dopo aver continuato a ridere e a prenderlo in giro per tutto il tragitto, ha fatto un gesto inusuale ai più: in attesa della diagnosi è andata a mangiare sushi.

“Per portarmi il pacco, Federico è scivolato dalle scale e penso che si è rotto una spalla. Speriamo che non si sia fatto niente”, commenta schernendolo fuori dall’ospedale. Poi aggiunge: “Mentre aspettavo ho trovato questo ristorante di sushi spettacolare vicino all’ospedale. ‘Cuore’ mi odierà!”. Dopo un po’, Federico la raggiunge con un braccio fasciato e con il volto preoccupato per le condizioni di salute della sua spalla. Però, anche qui, l’ex gieffina non la smette e continua scherzosamente a burlarsi di lui: “Amore fai un tutorial su come mangiare al sushi con un braccio rotto”, a questo punto infastidito ribatte: “E per chi si è rotto il ca**o?“. Per fortuna dagli accertamenti non è emerso nulla di grave. Tuttavia, non contenta, l’influencer anche la mattina seguente ha continuato a dargli tormento con piccole frecciatine: “Dai ‘Cuore’ aiutami a portare altri pacchi”. Per poi concludere: “Sento le sue bestemmie da qui“.