L’obelisco che potrebbe mettere in imbarazzo papa Francesco va momentaneamente “tolto” dalla piazza. Nell’inserto domenicale della testata portoghese Correio da Manhã viene raccontata la vicenda del “monumento de pirilau”, la scultura di Parco Eduardo VII a Lisbona costruita dallo scultore João Cutileiro e inaugurata nel 1997. Il comune della capitale portoghese intenderebbe infatti mascherare contemporaneamente alla vista l’obelisco di 90 tonnellate che ha forma fallica per non mettere in imbarazzo Papa Francesco in visita a Lisbona il 5 agosto prossimo.

La visita del Papa avverrà proprio nel parco dove è presente l’obelisco per la Giornata Mondiale della Gioventù. La spesa prevista, secondo il giornale portoghese, per il temporaneo mascheramento della scultura sarà di 121.218 euro. Operazione di maquillage che giungerebbe in tempo proprio per una restaurazione necessaria visto che la statua aveva mostrato diverse crepe da sistemare. L’obelisco verrebbe quindi coperto con grossi teloni sotto i quali si svolgeranno i lavori di restauro. Il “monumento de pirilau” venne eretto per commemorare la liberazione dalla dittatura e la sua insolita forma venne giustificata dal suo autore in questo modo: “l’elemento fallico dell’opera vuole simboleggiare la forza virile e il vigore della rivoluzione”.