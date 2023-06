La stagione calcistica si è conclusa e Diletta Leotta si concentra ora sull’arrivo della sua prima figlia. Il parto è in programma ad agosto e, intanto, racconta la gravidanza sia nel podcast Mamma Dilettante che in radio. Ed è proprio qui, nell’ultima puntata del programma che conduce con Daniele Battaglia su Radio 105, che si è lasciata andare a delle dichiarazioni un po’ piccanti. Incalzata sul tema del sesso in gravidanza, l’inviata di Dazn ha detto: “Si dice che a volte siccome si hanno gli ormoni impazziti non ha proprio voglia, ma c’è chi invece ne ha tanta”.

Per poi proseguire: “Alcuni medici dicono che verso la fine è anche una cosa positiva, che aiuta”. Al che, Daniele Battaglia l’ha invitata ad entrare più nel dettaglio: “Parliamo di posizioni consigliate?“, le ha chiesto malizioso. E così, Diletta Leotta ha cercato di prendere il discorso alla larga ma è caduta, però, nel doppio senso: “Secondo me dipende anche dalle dimensioni“, ha detto. Immediata la reazione del conduttore radiofonico: “Ma di cosa!?”. Accortasi della gaffe, la Leotta ha cercato subito di aggiustare il tiro: “Della pancia. Le dimensioni della pancia contano”.

Il siparietto si è concluso con la conduttrice che fa una precisazione: “Una cosa è il punto di vista delle donne e un’altra è quello dell’uomo, quindi del padre. Perché non è detto che psicologicamente l’uomo abbia voglia di farlo anche se la donna è presa bene dalla situazione”. Infine, tirando una frecciatina al collega, ha concluso: “Come Daniele, l’uomo potrebbe vedere la donna come una sorta di teca, che non va assolutamente toccata”.