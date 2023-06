Il divorzio professionale tra Fedez e Luis Sal tiene banco ormai da giorni e c’è una frase, in particolare, che sta entrando nella storia dei social come il contenuto più visto e più condiviso, tra meme, remix e commenti ironici. Quale? L’iconica “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato” pronunciata da Luis Sal nei quattro minuti di video con cui lo youtuber ha raccontato la sua versione dei fatti sulla fine del loro sodalizio artistico nel podcast Muschio Selvaggio. E, tra i numerosi utenti che stanno condividendo il meme, a sorpresa c’è anche Jill Nizzotti, moglie di Grido Aleotti, il fratello di J-Ax. La donna ha postato l’arcinoto video due volte: prima ricondividendo la storia nella quale una sua amica l’aveva taggata – e aggiungendo la scritta “avvocatoooo” e in sottofondo una strofa della canzone di Taylor Swift Karma. E poi con la frase “su le mani Papete!”. E, neanche a dirlo, i suoi post sono passati tutt’altro che inosservati.