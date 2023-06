“Siccome in guerra ormai, indirettamente ma temo direttamente tra un po’, ci siamo anche noi, dico che abbiamo pieno titolo per sederci a un tavolo e non possiamo offrire a Zelensky una cambiale in bianco, ché ci dica lui come e quando vuole fare la pace, se la vuole fare, a quali condizioni, se vuole arrivare a Mosca o se deve vincere Putin. E lo dico nel rispetto di Zelensky e in appoggio della popolazione ucraina”. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervistato da Bruno Vespa al ‘Forum in masseria’ a Manduria.