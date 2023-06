Stare a casa, limitare gli spostamenti e, se necessari, usare le mascherine. New York soffoca nei fumi sprigionatisi dalle centinaia di incendi in Quebec che hanno raggiunto la Grande Mela e gran parte del nord est degli Stati Uniti, dove l’allerta per la qualità dell’aria è scattata per 100 milioni di americani. L’emergenza è acuta proprio nella metropoli della costa orientale, dove l’indiced Aqi ha raggiunto quota 342, un livello ritenuto “pericoloso” per tutti i residenti, rendendo la città la più inquinata al mondo.

La fitta foschia che avvolge la Grande Mela ha nascosto il sole e reso l’aria talmente irrespirabile da far tornare le mascherine, abbandonate nel post pandemia: ora sono riapparse nelle strade fra i residenti che cercano di mettere il naso e la gola al riparo da irritazioni. Il peggioramento della qualità dell’aria che “stiamo sperimentando è un evento senza precedenti”, ha detto il sindaco di New York Erick Adams chiedendo alla popolazione di “stare al chiuso o indossare la mascherina all’aperto”. E il governatore Kathy Hochul gli ha fatto eco: “Siamo in una situazione di emergenza, se potete state al chiuso”.

Le scuole della Grande Mela hanno sospeso le attività all’aperto per tutelare i bambini. I sostenitori dei diritti degli animali hanno chiesto alle autorità locali lo stop delle carrozze che portano i turisti in giro per Central Park per proteggere i cavalli. Lo zoo della città ha deciso di chiudere per tutelare la salute di “visitatori, staff e animali”. Negli aeroporti della città la scarsa visibilità dovuta alla foschia sta rallentando le operazioni e i ritardi sono in media di un’ora.

Ma è tutto il nord est degli Stati Uniti a risentire del fumo e delle ceneri che arrivano dal Canada. Le attività all’aperto sono state sospese anche nelle scuole di Washington Dc. A Philadelphia le autorità sanitarie hanno esortato i cittadini ad “evitare un’eccessiva attività fisica all’aperto e, se possibile, a usare la mascherina”. A Charlotte, in North Carolina, si registra la peggiore qualità dell’aria dal 2016. E se milioni di americani respirano con difficoltà, per i canadesi la situazione è ancora peggiore. Toronto, Montreal e Ottawa sono le città che stanno pagando il prezzo più alto delle centinaia di incendi che bruciano il Paese, con la situazione che non è destinata a migliorare a breve. Il servizio meteorologico ha infatti messo in guardia su un possibile peggioramento nei prossimi giorni.