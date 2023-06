Un uomo armato di coltello ha ferito almeno sei persone in un parco di Annecy, nella regione dell’Alta Savoia, in Francia. Quattro dei feriti sono bambini e due di loro sono in pericolo di vita, così come un anziano. Uno dei bimbi, in condizioni di “emergenza assoluta“, è stato trasferito in elisoccorso a Ginevra, in Svizzera. I minori feriti, secondo fonti della Prefettura, hanno circa tre anni e frequentano la scuola materna. Le informazioni sul numero delle persone accoltellate sono cambiate più volte, fino all’attuale bilancio che pare essere quello definitivo. L’aggressore, entrato in azione vicino al Jardin de l’Europe, è già stato arrestato: si tratta di Abdalmasih H., un richiedente asilo siriano di 32 anni sconosciuto agli archivi della polizia e dell’intelligence. Aveva presentato domanda di asilo in Francia il 28 novembre 2022: nel frattempo, aveva ottenuto lo status di rifugiato in Svezia con decisione dello scorso 26 aprile. In un video girato da un testimone e diffuso dall’emittente Bfmtv si vede l’uomo correre con un coltello in mano.

L’assalitore ha cominciato a “saltare“, poi “a gridare” e “si è diretto verso i passeggini“, cominciando a infierire “con il coltello, a ripetizione, sui bambini”, racconta uno dei testimoni. Un’altra persona persente ha detto di aver visto “dei bambini e una mamma a terra”: quando l’attentatore “ha visto che era circondato dalla polizia, si è diretto verso una coppia ed è partito direttamente con il coltello contro un nonno, che era lì con la moglie, e l’ha pugnalato”. Gli agenti hanno sparato all’uomo e lo hanno colpito a più riprese, soprattutto alle gambe. La premier Elizabeth Borne e il ministro dell’Interno Gérald Darmanin si stanno recando sul posto. “È un attacco di una vigliaccheria assoluta”, ha scritto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un tweet. “Dei bambini e un adulto sono tra la vita e la morte, la nazione è sotto choc. I nostri pensieri vanno a loro, alle loro famiglie e ai servizi di emergenza in azione”.