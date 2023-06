È iniziata davanti alla Corte costituzionale l’udienza pubblica sul conflitto di attribuzioni tra il Senato e la Procura di Firenze nell’ambito del procedimento sulla fondazione Open. L’oggetto è la legittimità degli atti dei pm che in fase di indagine hanno sequestrato – sui dispositivi di terzi – messaggi, chat ed email in cui l’interlocutore era Matteo Renzi, nonché l’estratto conto bancario dello stesso Renzi. Secondo l’Aula di palazzo Madama quei sequestri hanno violato le prerogative costituzionali dell’ex premier (che era ed è ancora parlamentare) perché disposti per appropriarsi della sua “corrispondenza” in modo illegale, senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza. I magistrati si difendono ricordando che i provvedimenti non erano diretti verso Renzi, ma verso soggetti non coperti dall’immunità parlamentare: gli imprenditori Marco Carrai (indagato nello stesso procedimento) e Vittorio Manes (non indagato).

In ogni caso è molto discusso che sms, mail e messaggi WhatsApp possano essere considerati “corrispondenza” e quindi coperti dalla tutela dell’articolo 68 della Costituzione, che ne vieta il sequestro nei confronti dei parlamentari: anzi, un consolidato orientamento della Cassazione afferma proprio il contrario, cioè che “i dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (…) (sms, messaggi WhatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio) hanno natura di documenti, di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza”. Un principio ribadito a maggio 2022 anche dal gip di Genova, archiviando la denuncia per abuso d’ufficio sporta da Renzi contro i pm Giuseppe Creazzo, Luca Turco e Antonino Nastasi, che nel febbraio precedente avevano firmato la sua richiesta di rinvio a giudizio per finanziamento illecito ai partiti. Il processo è attualmente nella fase dell’udienza preliminare.

Davanti alla Consulta il Senato è difeso da Vinicio Nardo (presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano) e Giuseppe Morbidelli (ordinario di Diritto amministrativo alla Sapienza di Roma), la Procura fiorentina da Andrea Pertici (ordinario di Diritto costituzionale all’università di Pisa). Il giudice relatore è Franco Modugno, costituzionalista della Sapienza: nominato dal Parlamento nel 2015 su indicazione del Movimento 5 stelle, è uno dei membri più anziani. Martedì un retroscena di Repubblica ha sostenuto che l’orientamento della Corte è quello di accogliere la tesi di Renzi, nonché quella di Cosimo Ferri, ex deputato di Pd e Iv che per lo stesso motivo – una presunta violazione delle prerogative parlamentari – ha convinto la Camera a sollevare il conflitto contro il Csm, che vorrebbe usare i suoi dialoghi con Luca Palamara (intercettati dal trojan nello smartphone dell’ex ras delle correnti) nel procedimento disciplinare a suo carico. L’ufficio stampa della Corte però ha smentito in modo secco, parlando di “illazioni totalmente destituite di fondamento“.