Beppe Grillo ha lasciato l’Hotel Forum in centro a Roma dopo due giorni di incontri, tra cui quello di ieri sera con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il presidente uscente dell’Inps Pasquale Tridico. Incalzato dai cronisti sulla sua possibile presenza alla manifestazione del 17 giugno con il Movimento risponde scherzando: “Siete invasivi. Fate delle domande a cui non so rispondere”