Maria Grazia Cucinotta si è raccontata a Repubblica e con estrema onesta ha messo a nudo le fragilità, le paure e le imperfezioni. “Sono andata al provino grazie alla mia amica Nathalie che era fidanzata con Massimo (Caldonazzo, ndr) – racconta a proposito de Il Postino accanto a Massimo Troisi – C’erano centinaia di ragazze per trovare Beatrice ma io arrivavo da una famiglia di postini veri”. E ancora: “Ero una ragazza siciliane timida ed emozionatissima Massimo mi tranquillizzò, mi fece leggere e rileggere il copione. Mi ha insegnato la semplicità: ‘Fai quello che fai nella vita’, voleva la verità…”.

Prosegue poi parlando anche delle sue fragilità e problematiche: “Ero dislessica e con problemi di pronuncia: i difetti ti rendono unica, ma lo capisci dopo. La dislessia esplode nei momenti di ansia, quando sono al centro dell’attenzione. Ho 54 anni e cambio regolarmente le finali delle parole”. Poi: “Vengo da zero. Non sono stata più forte, ma mi sono fatta rispettare, sempre…“. E l’attrice ha parlato anche del rapporto con la bellezza: “Ci ho provato a resistere alla tentazione dei ritocchini ma non ce l’ho fatta… Sono felice di invecchiare. Sembro uno shar pei e va bene così. Ma mi avevano convinto: ‘Ti devi fare il botox, troppe rughe sulla fronte’. Così ho fatto pochissimo botulino, due settimane terribili. Dovevo alzare le sopracciglia con le dita per truccarmi, mi sembrava di avere una tegola sulla fronte. Io voglio essere libera di muovere la faccia”.