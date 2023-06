Un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di ieri, 2 giugno, a Matera, provocando allagamenti in varie aree urbane e periferiche. Alcuni tratti stradali sono chiusi per la presenza di detriti o materiali. L’acqua si è riversata soprattutto nei Sassi, i rioni di case in tufo patrimonio dell’Unesco, dove ha creato disagi ai numerosi turisti e ai locali pubblici perché tavolini, ombrellini e sedie sono stati travolti o fatti cadere. La Protezione civile ha diffuso un messaggio con cui invita i cittadini a non uscire di casa e ha diramato un avviso di superamento della soglia pluviometrica. ”Attenzione – si legge nel messaggio – a causa delle avverse condizioni meteo si invita la cittadinanza a non uscire di casa. Si stanno chiudendo vari tratti di strada. In circolazione ci sono i mezzi della protezione civile e dei vigili del fuoco”.