Ha accoltellato la moglie, poi, dopo 48 ore durante le quali si era reso irreperibile, è ricomparso davanti all’ospedale Perrino di Brindisi, si è versato addosso della benzina e si è dato fuoco. Così è morto Abdo Badraou, ricoverato da mercoledì nella rianimazione della struttura pugliese.

Due giorni prima di uccidersi, l’uomo aveva prima accoltellato la moglie a Galatone, in provincia di Lecce, poi le aveva versato dell’alcol sul volto dandole fuoco prima di darsi alla fuga. Quando è ricomparso, proprio mercoledì, il 30enne si è presentato all’ospedale brindisino con un orsacchiotto in mano, tentando di entrare nei reparti fuori dall’orario di visita consentito, probabilmente nel tentativo di andare a trovare la moglie che è ancora ricoverata nella struttura in condizioni stabili. Così, le guardie del nosocomio gli avevano impedito l’accesso. È a quel punto che è scattato in lui il pensiero di farla finita: è tornato in auto, ha preso una bottiglia di benzina, se l’è versata addosso e si è dato fuoco. Inutile il soccorso di alcuni presenti, quando sono riusciti a metterlo nelle mani dei sanitari l’uomo aveva ustioni sull’80% del corpo.