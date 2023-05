Bruno Voglino è un autore televisivo italiano di quelli che di successi ne ha firmati tanti. E a La Stampa lo ha raggiunto per parlare di quanto sta accadendo in Rai in questi giorni: “… Questo governo ha sulla Rai una incomprensibile voglia di vendetta”. E alla domanda se queste parole riguardino anche Fabio Fazio, tra i tanti conduttori di successo da lui ‘scoperti’, la risposta è secca: “Anche”. E ancora: “Non voglio esagerare. Ma c’è qualcosa di drammatico e di molto malato nel fatto che un professionista di quel calibro sia costretto ad andare altrove”.

Lo storico autore Rai dice che il conduttore negli ultimi anni “è stato isolato” e spiega cosa intende: “Che l’alto management aziendale l’ha ignorato del tutto, negandogli un rapporto chiaro e sincero. Sembra una cosa incredibile, considerando gli ascolti che ha fatto e il prestigio che ha portato alla Rai con i suoi programmi. Eppure è andata così: l’hanno trattato da ospite sgradito… Purtroppo questo governo è convinto che vincere le elezioni voglia dire decidere in solitudine. Ma in democrazia non funziona così”. Non manca la domanda che tiene conto del parere dei tanti che dicono “di che si lamenta (Fazio, ndr), 40 anni pagati a peso d’oro“: “Pagati, banalmente, quel che meritava. A parte che il suo contratto prevedeva centinaia di puntate, se ti danno i soldi tu li prendi. E nella differenza tra il costo delle puntate e gli incassi dell’azienda, la Rai ci ha sempre guadagnato”.