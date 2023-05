“Questa mattina ho sentito uno che era una roba proprio pungente, di quelle che ti lacrimano anche un po’ gli occhi. Ma come si fa a puzzare di sudore alle 9.30 del mattino? Come fai la mattina presto, in generale, a puzzare così? È una roba che mi manda fuori di testa. Alle 18 cosa fai? Devi girare con la segnaletica! È una cosa che non capirò mai”. E’ questa la domanda esistenziale (si scherza, ovviamente) con cui nelle scorse ore Tommaso Zorzi ha dato il buongiorno ai suoi follower.

Quindi, in una serie di video pubblicati nelle sue Storie di Instagram, Zorzi ha esposto la sua singolare teoria a riguardo: “Ho riflettuto spesso su ‘sta roba e secondo me i casi sono due: o non ti lavi proprio, e non ci posso credere, oppure c’è gente che compra quei deodoranti su cui c’è scritto “Freschezza 48 ore” e ci crede. Tipo che lo mette una volta ogni due giorni”. Quindi incalza: “Spoiler: quei deodoranti lì neanche se stai fermo 48 ore non ti fanno puzzare. Il secondo giorno sei come Alex Schwazer dopo 50 chilometri di marcia”, conclude.