Una rissa scoppiata alle ore 14 a Egressy Road, nella zona est di Budapest, ha portato all’arresto di sette persone da parte della polizia locale. Gli scontri avvenuti a poche ore dalla finale di Europa League tra Roma e Siviglia in programma alla Puscas Arena hanno provocato anche tre feriti. Portati in ospedale un cittadino spagnolo e uno svedese per ulteriori cure.

La rissa non avrebbe riguardato i tifosi giallorossi. Secondo quanto riferisce il sito web della polizia ungherese, infatti, è stato avviato un procedimento contro cittadini polacchi. Da giorni circola voce dell’arrivo nella capitale magiara di ultras dello Slask Cracovia, protagonisti di diversi scontri con la tifoseria andalusa.