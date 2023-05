“La capsule di Valentina Ferragni Studio per Reina Olga è arrivata! Unitevi alla squadra di nuotatori e preparatevi a fare le onde con la capsule inedita che farà raggiungere al vostro gioco da spiaggia nuovi livelli di favolosità”: così, Valentina Ferragni lancia su Instagram la sua collezione di bikini per la marca Reina Olga. Ma i costumi, diciamo così, non hanno ricevuto un’unanime apprezzamento e in poco tempo gli utenti si sono scagliati contro l’influencer, accusata di aver creato una linea che non guarda all’inclusività.

Infatti, le “capsule” sono composte da 4 bikini, tutti a taglia unica. Solo un modello prevede al massimo una 3/L. Questo, come era prevedibile, ha portato gli utenti a non sentirsi rappresentati e sotto il post sono apparsi commenti come: “E chi ha una quarta di seno?” e ancora: “Per adolescenti poco sviluppate”. “Li si può indossare solo se si pesa 40 chili come le tue sorelle o le tue amiche”. Le critiche per la ‘mini’ collezione, però, non si limitano alle taglie ma anche ai costi poco accessibili: i bikini si aggirano tra i 150 e 180 euro.

Ferragni ha risposto alle critiche affermando che le modelle della campagna pubblicitaria sono molto formose e aggiungendo poi: “In generale, la marca propone anche altri modelli di costumi di tutte le taglie“.