L’ultimo contatto sabato scorso, di sera: è da quel momento che non si hanno più notizie di Giulia Tramontano, 29 anni, scomparsa da Senago, in provincia di Milano. La giovane, originaria della provincia di Napoli, lavora in un’agenzia immobiliare, vive nel paese alle porte di Milano da 5 anni, insieme al fidanzato. E’ stato proprio lui a dare l’allarme. La 29enne è incinta di 7 mesi. La Procura di Milano – su decisione della pm Alessia Menegazzo e della procuratrice aggiunta Letizia Mannella – al momento ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati: al momento le magistrate stanno vagliando tutte le ipotesi e non escludono nessuna pista. “Non abbiamo idea di dove possa essere – dice la sorella Chiara al Corriere della Sera – Non c’erano mai stati episodi strani né allontanamenti. È una ragazza solare e senza problemi”. “Non aveva mai manifestato segnali di insofferenza, né volontà di abbandonare Senago” ripetono i familiari.

E’ stato il fidanzato di Tramontano – 30enne che lavora come barista a Milano – ha denunciato la scomparsa della fidanzata dopo l’allarme dato dalla madre della 29enne, stranita dall’assenza di contatti con la figlia che era solita chiamare la famiglia d’origine in Campania specie nei giorni di festa. Sui social rimbalzano gli appelli con la descrizione della giovane: capelli lunghi e chiari, altezza di 1,68 cm, peso di circa 68 chili. Tra i segni particolari c’è naturalmente il “pancione” e un tatuaggio lungo tutto il braccio sinistro.

I carabinieri al momento stanno ascoltando familiari, amici e conoscenti. Sabato, come detto, l’ultima traccia: da quel momento il suo cellulare risulta spento. Giulia Tramontano non possiede un’auto e avrebbe con sé solo passaporto e bancomat: gli altri documenti d’identità sarebbero stati ritrovati in casa. Tutte le segnalazioni che per ora sono giunte all’Associazione Penelope Lombardia, che si occupa di persone scomparse ed è in contatto con la famiglia della ragazza, non hanno avuto esito. Sono state sequestrate e visionate anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona dell’abitazione della coppia per ricostruire i movimenti della 29enne: in alcune immagini è stata vista proprio sabato sera.

Stando a una ricostruzione del Corriere della Sera uno degli ultimi contatti prima di sparire sarebbe avvenuto con un’amica: la 29enne in quell’occasione avrebbe detto di essere “turbata” dopo una discussione col fidanzato. Questa circostanza è stata smentita da altri familiari. I carabinieri stanno cercando di verificare questi elementi.

***

Foto tratta dal profilo Facebook di Giulia Tramontano