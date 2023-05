Nel giorno in cui gli elettori turchi tornano alle urne al ballottaggio per scegliere il presidente, Erdogan, come già accaduto al primo turno, distribuisce banconote agli elettori in coda al seggio dove lui ha votato in mattinata. Il presidente uscente ha votato insieme alla moglie Emine nel quartiere di Uskudar, sulla sponda anatolica di Istanbul. In un’intervista alla tv di Stato Trt dopo avere votato, Erdogan ha detto che lo svolgimento delle operazioni di voto oggi sono importanti “per la vita della democrazia” dal momento che è la prima volta che si svolge un ballottaggio nelle elezioni presidenziali in Turchia.