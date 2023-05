A 38 anni Giorgio Chiellini non ha perso lo spirito di guerriero. Di solito lo ha sempre mostrato in campo, ma il gesto compiuto da Ricky Puig durante il derby di Los Angeles deve averlo infastidito non poco. L’ex capitano della Juventus e della Nazionale, infatti, a fine partita si è rivolto verso il centrocampista spagnolo urlandogli “pagliaccio” nella sua lingua, mentre stava rispondendo alle domande dei giornalisti.

Cosa ha fatto infuriare Chiellini a tal punto? Mercoledì si è giocata la sfida tra il suo Los Angeles Fc e i Galaxy, derby valido per l’andata degli ottavi di finale della Us Open Cup. Il difensore non è potuto scendere in campo per un infortunio che lo sta tenendo fermo ormai da oltre un mese. Era presente allo stadio, però, ed evidentemente non ha gradito l’esultanza di Puig, che dopo aver segnato la rete del 2 a 0 si è tolto la maglietta e l’ha mostrata ai tifosi, rievocando una celebra esultanza di Leo Messi. Chiellini non ha potuto reagire sul campo, ma ci ha pensato dopo a far sapere allo spagnolo cosa pensasse del suo gesto.

CHIELLINI, ¿GRITANDOLE “PAYASO????” A RIQUI PUIG @RiquiPuig? En la entrevista que brindaba el español, luego de la victoria de #LAGalaxy (0-2) sobre #LAFC . #GiorgioChiellini salió y gritó: “payaso”. ¿A @LAFC no le cayó en gracia la celebración de #Puig al estilo #Messi? pic.twitter.com/Is6GIpGtBW — Pase Filtrado (@pasefiltrado) May 24, 2023

