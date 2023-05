Deve scegliere tra sua figlia e la sua squadra del cuore. E per il momento ha preferito la Roma. Mercoledì è il giorno in cui Marta diventerà dottoressa in Biologia. Ma alla laurea suo padre non ci sarà, perché ha trovato un biglietto per la finale di Europa League a Budapest tra i giallorossi e il Siviglia, in programma mercoledì 31 maggio. È stata la giovane a raccontare la delusione in un intervento radiofonico a I Lunatici, programma notturno di Rai Radio 2.

“Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male – ha spiegato – Mercoledì mi laureo in Biologia, ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest”. Poi l’amara conclusione: “Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la sua squadra di calcio”. Per i giallorossi la finale di mercoledì rappresentata un appuntamento con la storia: è solamente la quarta volta che arrivano all’ultimo atto di una Coppa europea, la seconda consecutiva dopo la vittoria della Conference League della scorsa stagione. Ma il padre di Marta potrebbe prendere esempio da Daniele De Rossi, ex capitano giallorosso: aveva ricevuto dalla società i biglietti per la partita di Budapest, ma ha rifiutato. Il motivo? Lo stesso giorno c’è il diploma della figlia.