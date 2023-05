C’è una nuvola nera sopra la testa di Joaquin Correa: mentre per tutta l’Inter splende il sole, dopo la vittoria in Coppa Italia, per l’attaccante argentino continua a piovere sul bagnato. Gli esami clinico strumentali dell’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una distrazione muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno, ma Correa – che avrebbe potuto far rifiatare i titolari nel finale di campionato – rischia anche di saltare la finale di Champions League a Istanbul. Il perfetto (si fa per dire) epilogo di una stagione sfortunata, durante la quale Correa è stato spesso infortunato, mai determinante e ha pure perso il treno dell’Argentina campione del mondo uscendo dalla lista dei convocati pochi giorni prima l’inizio di Qatar 2022.

Le modalità dell’ultimo risentimento accusato da Correa dopo la finale di Coppa Italia rappresentano l’emblema della iella che lo sta perseguitando. Anzi, meglio dire che evidenziano quanto siano fragili i suoi muscoli. Correa infatti, come dimostrano le immagini, si è fatto male spazzando l’ultimo pallone mentre il triplice fischio dell’arbitro faceva partire la festa nerazzurra.

????????‍♂️la sfortuna del Tucu #Correa che rimedia un infortunio mentre spazza il pallone sul fischio finale ???? pic.twitter.com/l2SIwTTjo3 — Passione Inter ???????? (@passione_inter) May 26, 2023

Una circostanza tragicomica. Se non fosse che ora sia l’Inter che Correa dovranno decidere cosa fare del loro futuro: l’attaccante fu prelevato dalla Lazio per una cifra complessiva di circa 33 milioni di euro. Decisamente troppi, per il contributo che finora ha dato alla causa nerazzurra. A Milano, però, il miglior Correa si è visto solo per pochi sprazzi.