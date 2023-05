Sì è commosso fino alla lacrime Andres Iniesta durante la conferenza stampa durante la quale ha annunciato che lascerà il Vissel Kobe, il club giapponese che ho accolto nel 2018 dopo i tanti anni di carriera con la maglia del Barcellona. Un contratto triennale, poi prolungato di altre due stagione, che ha fatto diventare il Giappone la seconda casa di Iniesta e della sua famiglia. A 39 anni, però, il centrocampista spagnolo è pronto a un altro trasferimento perché non ha ancora intenzione di ritirarsi. “Voglio continuare a giocare”, ha spiegato. “Dove? Devo dire la verità, non lo so“.

Nella conferenza stampa Iniesta si è commosso quando ha annunciato che se ne sarebbe andato: “È un giorno molto emozionante dopo tanti anni”, ha detto. “Ho cercato di dare il massimo dentro e fuori dal campo. Ne sono molto orgoglioso“. L’ultima partita con il Vissel Kobe dovrebbe essere quella in programma in casa il primo luglio. In Giappone il campionato è in corso e terminerà solamente a settembre: dopo 14 giornate il Vissel Kone è in testa alla classifica della J-League. Iniesta ha descritto l’arrivo in Giappone come una delle migliori decisioni della sua vita e ha ripetutamente detto “grazie” al club, ai tifosi e ai suoi compagni giocatori. “Mi hanno fatto sentire il benvenuto qui fin dal primo giorno”. Nel suo futuro, secondo i rumors, potrebbe esserci un’esperienza in Medioriente.