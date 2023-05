“Dice che ero in un lago di sangue, con la testa aperta e un occhio fuori dall’orbita. Sono vivo per miracolo”. Alberto Zaccheroni non ricorda nulla della caduta e neanche del mese successivo passato in terapia intensiva. Quello che riporta le è stato raccontato dopo da sua moglie Fulvia: “Mi ha trovato accasciato a terra, in fondo alle scale”. Ma il tecnico vincitore dello scudetto 1999 con il Milan è consapevole che il trauma cranico che ha riportato lo scorso 10 febbraio cadendo mentre scendeva le scale di casa poteva essergli fatale: “Ho rischiato la vita, non giriamoci attorno. La botta è stata tremenda, il grande sollievo è non aver riportato danni cerebrali”, racconta per la prima volta dopo l’incidente in un’intervista al Corriere della Sera.

“So solo quello che mi ha raccontato mia moglie che era con me a casa a Cesenatico. Lei era al piano terra, io stavo verosimilmente scendendo le scale e sono scivolato. Sono ruzzolato per otto-dieci gradini. Lei è accorsa perché ha sentito le mie urla. Avevo battuto la testa, può immaginare il suo spavento”, spiega Zaccheroni. Il motivo della caduta? “Poiché c’era la cagnolina di Luca, mio figlio, si pensa che l’avessi in braccio e mi sia proteso in avanti per proteggerla dal tonfo”. La moglie Fulvia, prosegue, “ha chiamato il 118, mi hanno portato di corsa all’ospedale Bufalini di Cesena dove sono stato ricoverato in terapia intensiva. Mi hanno sedato, non ero vigile”.

Zaccheroni racconta di essere stato operato “per ridurre l’emorragia”. Ovviamente non ricorda nulla dell’intervento: “Ho una grossa cicatrice sulla testa a ricordarmelo. Mi avevano intubato, avevo il sondino”. Il 10 marzo, prosegue, “sono stato trasferito per la riabilitazione all’ospedale Marconi di Cesenatico. Ho fatto fisioterapia, lavorato con logopediste. Devo ringraziare i medici e tutto il personale dei due istituti che mi hanno seguito. Sono stati straordinari“. Zaccheroni è stato dimesso il 22 aprile, “ho atteso qualche giorno e poi sono andato a salutare il personale del Bufalini. Non ho riconosciuto neanche l’ospedale“.

Mentre era ricoverato a Cesenatico, lo scorso primo aprile, il tecnico ha compiuto 70 anni: “Sono consapevole di aver rischiato di non arrivarci vivo. Quel giorno non pensavo ai 70 anni, ero concentrato sul recupero. Come sto adesso? Ho perso due diottrie dall’occhio, il male minore considerando il danno iniziale. Sono senza patente perché prima di riottenerla dovrò sostenere dei test e ho qualche deficit di memoria a breve“. Zaccheroni però non ha nessuna voglia di fermarsi: “Voglio riprendere in mano la mia vita, devo riuscire a tornare in possesso della quotidianità. Se prima camminare era un hobby, adesso è una necessità“.