L’avventura di Andrea Pirlo in Turchia è ufficialmente terminata dopo poco meno di un anno. Era nell’aria l’addio dell’ex centrocampista e tecnico della Juventus, che ha allenato il Karagumruk nel corso della stagione 22/23, ottenendo 11 vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte. Alla fine del campionato mancano ancora tre partite, ma dopo il 4 a 1 subito in casa del Trabzonspor, è arrivata la comunicazione ufficiale del club.

Il Karagumruk ha pubblicato una nota sul proprio sito, in cui si legge: “Dal momento che non ci sono i presupposti per proseguire con mister Pirlo e il suo staff durante la prossima stagione, il club ha autorizzato il tecnico a lasciare la squadra in anticipo, con la speranza che tale decisione possa aiutarlo a pianificare al meglio il suo futuro”. “Siamo molto felici di aver trascorso un anno insieme ad Andrea e lo ringraziamo per il lavoro che ha svolto. In bocca al lupo!”.

Il campione del mondo del 2006 aveva appunto ancora tre giornate di campionato da disputare: tuttavia, la nona posizione in campionato e il mancato raggiungimento tanto ambito della zona Europa hanno convito il club a rinunciare al suo tecnico prima del previsto. Un epilogo triste per una stagione deludente.