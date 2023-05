Durante un dibattito sul naufragio di Cutro in Commissione parlamentare Libertà civili, Giustizia e Affari Interni (Libe) al Parlamento europeo di Bruxelles, il presidente della Commissione, Felipe Lopez Aguilar, è dovuto intervenire per calmare l’eurodeputata di Forza Italia, Alessandra Mussolini, che nel suo intervento ha accusato duramente Juan Matias Gil, il rappresentate di Medici Senza Frontiere presente in aula, di “voler fare un processo all’Italia”. “Calma, isterici”, ha detto l’eurodeputata rivolgendosi ad alcuni colleghi che commentavano il suo intervento.