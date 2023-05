Gli aveva chiesto di alzarsi dal porticato davanti al duomo di Napoli, dove diversi altri clochard come lui da tempo trascorrono la notte. Ma l’uomo, senza fissa dimora di origine africana, ha colpito alla testa con una spranga l’agente municipale, provocandogli diverse ferite. Il vigile, finito a terra, ha poi sparato mentre l’aggressore cercava ancora di colpirlo, ferendo l’uomo ad una gamba. Intorno, la strada era affollata di turisti che passeggiavano per il centro storico. Sono stati momenti di panico, e la polizia è inoltre dovuta intervenire poco dopo per bloccare un tentativo di linciaggio ai danni del clochard. Diversi passanti hanno cercato di fermare prima l’immigrato e poi tentato di prestare i primi soccorsi all’agente, che è stato trasportato all’Ospedale del Mare mentre il senza fissa dimora al Vecchio Pellegrini. L’operazione di oggi era condotta nell’ambito delle attività del nucleo Tesm, Tutela emergenze sociali e minori, che vede coinvolti oltre agli agenti municipali anche gli assistenti sociali. Il dormitorio usato dai senza fissa dimora si trova sotto i portici del Duomo di Napoli, proprio davanti all’ingresso del Museo del Tesoro di San Gennaro, meta continua di visitatori.