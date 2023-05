“In una democrazia, chi sta al governo deve mettere in conto che ci siano delle contestazioni. Ma non riguarda solo chi sta al potere, riguarda chi fa politica in generale. È surreale il problema che ha questo governo con ogni forma di dissenso“. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite a In Onda, su La7, in riferimento alle contestazioni di ieri alla ministra Eugenia Roccella al Salone del Libro, a cui sono seguite polemiche e attacchi nei confronti sia delle attiviste e degli attivisti sia di chi organizza il Salone. “Ministri e deputati si sono messi ad attaccare Nicola Lagioia per aver cercato di costruire le basi di un dialogo. Questo governo attacca le opposizioni, gli intellettuali e non tollera il dissenso”.

