“Stiamo pulendo i detriti davanti alla spiaggia. Tutto sommato, però, siamo stati fortunati. Adesso il nostro pensiero va alle vittime di questo disastro e a chi è andata peggio di noi. Nel giro di qualche giorno ripristineremo la situazione, i danni sono contenuti”. Sono impegnati senza sosta gli operatori balneari del litorale romagnolo per liberare le spiagge devastate da giorni di piogge alluvionali. “Se il mare si calma, siamo in dirittura d’arrivo. La nostra spiaggia è già pronta, aspettiamo i clienti e il sole più forti di prima”, ha detto Barbara Fratti. “Ci siamo messi a spron battuto a ripulire tutta la spiaggia e a risistemare tutto quello che aveva causato il maltempo. Siamo quasi pronti per ospitare chi verrà sulla nostra riviera”. Cosi’ invece Gabriele Pagliarani. “Questa e’ stata tosta, ma noi ci rimbocchiamo le maniche e ricominciamo. Rispetto ai Comuni limitrofi e all’entroterra ci possiamo ritenere fortunati”, ha detto infine Romeo Nardi.